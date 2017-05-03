CIRP製造系統研討會 首度移師台灣舉辦

CIRP製造系統研討會首度移師台灣舉辦，台中市府盼開創製造市場與國際交流！（陳世宗攝）

第50屆國際製造工程研究院(CIRP)製造系統研討會由台中市政府與逢甲大學共同舉辦，今日於台灣大道市政大樓集會堂盛大登場。本次研討會首次移師台灣舉辦，吸引國內及國外來自20個以上不同國家、約150位專家學者參與，以智慧製造系統4.0為探討重點；透過專題演講、產業參訪方式，凝聚各界創新研發力量，期待對全球製造技術的成長做出貢獻。

今日開幕式邀請匈牙利科學院教授László Monostori、美國威斯康辛大學教授Neil Duffie、大銀微系統公司副總經理絲國一等專家學者，分享如何推動智慧製造系統4.0，希望透過這個交流平台，凝聚各界創新研發力量，開創製造市場。

副市長張光瑤、經發局長呂曜志、市議員楊典忠、經濟部技術處長羅達生、逢甲大學副校長楊龍士、逢甲大學國際科技與管理學院長曾明哲等人也到場共襄盛舉。張光瑤說，逢甲特爭取將研討會移師台中舉辦，除可提升國內各大專校院學術聲望、增加國際學術交流機會外，更可協助提升台中的國際能見度。

張光瑤表示，台中為機械及航太產業重要聚落，是中央政府五大產業創新研發計畫之一，目前已於台中成立智慧機械推動辦公室，中央地方共同鏈結在地、鏈結未來、鏈結國際；這次研討會主題為智慧製造系統4.0與推動，和台中推動智慧機械發展目標相同，相信研討會成果將會對全球製造技術的成長有很大貢獻。

經發局強調，有鑑於工業4.0技術已成為世界製造大國建構智慧製造推動方向，因此本屆(第50屆)研討會將主題定位為智慧製造系統4.0 (Manufacturing Systems 4.0)，將發表論文約130篇，並在開幕式進行3場次專題演講，最後一天則安排參訪上銀科技、亞崴機電及巨大自行車等台中知名企業，期望促成學術界與實務界互動，也盼創造旅遊、交通、住宿及飲食等延伸觀光效益，讓世界看見台中。

(中時)