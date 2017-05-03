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CIRP製造系統研討會 首度移師台灣舉辦

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CIRP製造系統研討會首度移師台灣舉辦中市府盼開創製造市場與國際交流
CIRP製造系統研討會首度移師台灣舉辦，台中市府盼開創製造市場與國際交流！（陳世宗攝）

第50屆國際製造工程研究院(CIRP)製造系統研討會由台中市政府與逢甲大學共同舉辦，今日於台灣大道市政大樓集會堂盛大登場。本次研討會首次移師台灣舉辦，吸引國內及國外來自20個以上不同國家、約150位專家學者參與，以智慧製造系統4.0為探討重點；透過專題演講、產業參訪方式，凝聚各界創新研發力量，期待對全球製造技術的成長做出貢獻。

今日開幕式邀請匈牙利科學院教授László Monostori、美國威斯康辛大學教授Neil Duffie、大銀微系統公司副總經理絲國一等專家學者，分享如何推動智慧製造系統4.0，希望透過這個交流平台，凝聚各界創新研發力量，開創製造市場。

副市長張光瑤、經發局長呂曜志、市議員楊典忠、經濟部技術處長羅達生、逢甲大學副校長楊龍士、逢甲大學國際科技與管理學院長曾明哲等人也到場共襄盛舉。張光瑤說，逢甲特爭取將研討會移師台中舉辦，除可提升國內各大專校院學術聲望、增加國際學術交流機會外，更可協助提升台中的國際能見度。

張光瑤表示，台中為機械及航太產業重要聚落，是中央政府五大產業創新研發計畫之一，目前已於台中成立智慧機械推動辦公室，中央地方共同鏈結在地、鏈結未來、鏈結國際；這次研討會主題為智慧製造系統4.0與推動，和台中推動智慧機械發展目標相同，相信研討會成果將會對全球製造技術的成長有很大貢獻。

經發局強調，有鑑於工業4.0技術已成為世界製造大國建構智慧製造推動方向，因此本屆(第50屆)研討會將主題定位為智慧製造系統4.0 (Manufacturing Systems 4.0)，將發表論文約130篇，並在開幕式進行3場次專題演講，最後一天則安排參訪上銀科技、亞崴機電及巨大自行車等台中知名企業，期望促成學術界與實務界互動，也盼創造旅遊、交通、住宿及飲食等延伸觀光效益，讓世界看見台中。

(中時)

關鍵字：智慧台中研討會系統國際
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