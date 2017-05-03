賴琳恩白紗照曝光 深V露酥胸引遐想

賴琳恩臉書PO婚紗照，頗受各界好評。(圖/賴琳恩臉書)

藝人賴琳恩從《我愛黑澀會》出道，由於身材姣好火辣，讓她有「人妻美眉」之稱，而她今年跟陳乃榮登記結婚，正式升格為人妻，只不過婚禮仍尚未舉行，而她昨天在臉書率先PO出白色婚紗照，尤其微露胸前深溝，讓眾人直呼是「最辣人妻」。

陳乃榮與賴琳恩正積極籌備婚禮。(圖/本報系資料照)

照片中只見賴琳恩穿白紗蹲坐地上，左手輕托下巴露出甜美微笑，尤其深V設計將深邃事業線表露無遺，讓粉絲大讚根本是「女神」、「史上最正人妻」，據悉原本不打算辦婚禮的她，在老公陳乃榮堅持下，目前已在籌辦宴客事宜，至於日期才會等確定再行公布，至於禮服尺度究竟會到什麼程度，要等到當天才能見分曉。

(中時電子報)