川普欲見金正恩 希拉蕊警告：北韓想與美談判提高地位

希拉蕊警告，北韓想透過與美國談判提高地位，美方需十分小心。（圖摘自Hillary Clinton YouTube）

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）近日出席公開場合，談到川普不排除與金正恩會面一事，希拉蕊也提出警告，認為北韓是想透過和美國談判提高自身地位，美方須謹慎應對。

據《自由時報》報導，外媒指出，希拉蕊於2日出席紐約1場國際婦女活動，對於日前美國總統川普不排除與北韓領導人金正恩會晤，聲稱「如果情況適當，我一定要會見他，我很榮幸這麼做」。對此，希拉蕊表示，「我很認真看待這件威脅（北韓核武），但我不認為我們對北韓已施加足夠壓力」、「北韓試圖透過和美國談判以提高他們的地位，我們需非常小心處理這方面的讓步」。

希拉蕊表示，她現在回歸公民活動人士的身分關心議題，並在撰寫一本書，以她的競選活動為主題，未透露從事其他職業的計畫。

川普日前接受彭博社專訪時表示，若條件正確，他對和金正恩會面持開放立場，並說將對與金正恩晤面感到榮幸。白宮1日發表聲明，稱川普與金正恩會晤前，北韓須符合多項條件，例如立即收斂挑釁行為、表現出誠意，而目前尚不具這些條件。

(中時電子報)