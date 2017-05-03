平鑫濤安寧緩和醫療決定權 衛福部：瓊瑤是第一順位
知名作家瓊瑤的丈夫、皇冠文化出版集團創辦人平鑫濤，近年罹患失智症並多次中風，妻子瓊瑤不忍他受苦，因此不希望他插管，然這樣的想法卻跟平鑫濤的3名子女意見相左，昨天平家3姊弟也發了聲明，公開槓上瓊瑤，雙方皆傷神傷心，如今有第三方給出不同的看法，由法令的角度來看，末期病人若無意識，則配偶擁有第一順位決定權。
皇冠文化創辦人平鑫濤因病入住長照中心，昨兒子平雲、女兒平珩對外公開想法，不僅槓上瓊瑤，也牽扯出多年前平鑫濤與前妻、瓊瑤之間的感情往事，據《自由時報》報導，衛福部表示，末期病人若無意識，應該由代理人簽署安寧緩和醫療同意書，相關的規定為配偶擁有第一順位，成年女子則為第二順位，換言之，平家3姊弟，照法規應當遵循瓊瑤的決定。
而若病患病危，又配偶決定拒絕使用維生醫療，第二順位的子女應當遵從，然這情況有個但書，那就是插管這類安寧緩和醫療問題，法令僅適用於末期病人，若平鑫濤如子女所說的只是失智非病危，或病情尚未達到末期，則不適用。
(中時電子報)
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