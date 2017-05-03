MLB》胡智為被光芒下放3A 結束大聯盟首秀

光芒官方推特宣布將胡智為下放3A。(摘自光芒推特)

坦帕灣光芒隊在3日擊敗馬林魚後，宣布將台灣右投胡智為下放小聯盟，他將於隔日被轉往3A德倫公牛隊。胡智為近期都沒有獲得出賽機會，他隨隊前往馬林魚比賽前曾擔心自己被下放，如今光芒果然對他做出調動，也結束了他不到兩周的大聯盟首秀。

光芒上月23日因湯米杭特(Tommy Hunter)受傷缺陣，緊急拉上胡智為遞補，讓胡智為成為台灣史上第12位上大聯盟的台將。不過先發型的胡智為來客串長中繼，只獲得1次出賽機會，根據外電報導，光芒有意從小聯盟拉上牛棚左投，也將外野手彼得生（Shane Peterson）指定讓渡，好騰出40人名單登錄3A左投。

光芒今天對戰馬林魚的比賽，先發投手卡布（Alex Cobb）手指一度有水泡問題，讓胡智為早早熱身，可惜最後沒有上場。終場光芒隊3-1獲勝，馬林魚先發投手沃奎茲投了4.1局就失3分且因傷退場，本季戰績成為0勝4敗。

(中時電子報)