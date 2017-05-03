MLB》胡智為被光芒下放3A 結束大聯盟首秀
文章來源：@RaysBaseball
坦帕灣光芒隊在3日擊敗馬林魚後，宣布將台灣右投胡智為下放小聯盟，他將於隔日被轉往3A德倫公牛隊。胡智為近期都沒有獲得出賽機會，他隨隊前往馬林魚比賽前曾擔心自己被下放，如今光芒果然對他做出調動，也結束了他不到兩周的大聯盟首秀。
光芒上月23日因湯米杭特(Tommy Hunter)受傷缺陣，緊急拉上胡智為遞補，讓胡智為成為台灣史上第12位上大聯盟的台將。不過先發型的胡智為來客串長中繼，只獲得1次出賽機會，根據外電報導，光芒有意從小聯盟拉上牛棚左投，也將外野手彼得生（Shane Peterson）指定讓渡，好騰出40人名單登錄3A左投。
光芒今天對戰馬林魚的比賽，先發投手卡布（Alex Cobb）手指一度有水泡問題，讓胡智為早早熱身，可惜最後沒有上場。終場光芒隊3-1獲勝，馬林魚先發投手沃奎茲投了4.1局就失3分且因傷退場，本季戰績成為0勝4敗。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。