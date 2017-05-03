光復北八德路口搶修 最快後天恢復通車

承包單位出動大批機具搶修下陷路段。（陳怡誠攝）

承包單位工作人員檢視灌漿機壓力表是否運作正常。（陳怡誠攝）

承包單位動用大批人力與機具進行搶修。（陳怡誠攝）

承包單位鹿島營造與台電人員就搶修進度進行協商。（陳怡誠攝）

台北市光復北路、八德路口路面下陷，緊急封路已經進入第4天，肇禍的台電施工單位表示，現場擴大開挖並灌漿已達成效，灌漿後水泥凝固也需要2、3天時間，確認沒有再沉陷情況，預計最快也要後天才能恢復通車。

(中時)