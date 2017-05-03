愛女小花3歲生日 孫儷鄧超慶生親到臉變形

鄧超、孫儷結婚7年感情恩愛，是大陸演藝圈模範夫妻檔。（圖／本報系資料照片）

鄧超、孫儷2005年因拍攝電視劇《幸福像花兒一樣》結緣，2010年步入禮堂，婚後生下一對子女「等等」與「小花」，是大陸演藝圈模範夫妻檔。夫妻倆雖然沒公開子女長相，不過仍常公開家庭趣事，一家四口幸福模樣深植人心，而今（3日）是愛女小花的生日，鄧超與孫儷一早就曬照為女兒慶生。

愛女小花今過3歲生日，鄧超與孫儷也沒閒著，一早就曬出慶生照，孫儷PO「3歲生日快樂」的氣球照，開心寫下：「今天，小花妹妹3歲了」，鄧超則是曬出夫妻倆親女兒照片，鄧超與孫儷陶醉親著小花，小花的臉頰還被爸爸媽媽親到變形，氣氛相當溫馨，此外，鄧超還逗趣寫下女兒的生日願望「是爸爸不要再帥了」，更是笑翻一票網友。

(中時電子報)