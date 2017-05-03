NBA》超越詹皇與韋少 本季他最兇悍
塞爾提克3日在歷經延長賽苦戰後總算擊退來犯巫師，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯攻下個人生涯季後賽新高52分紀錄，同時也超越騎士詹姆斯與雷霆韋斯布魯克，成為本季最兇悍的球員。
身高僅175公分的艾塞亞湯瑪斯，2011年選秀會上不被各隊看好，直到二輪最後一個第60順位才被國王挑走，沒想到菜鳥球季就獲得球團重用，隔年成為球隊先發主將，在沙加緬度待了3個球季之後轉戰鳳凰城，季中又被交易至波士頓。
湯瑪斯在塞爾提克找到定位，上季打出生涯最佳，本季更上層樓，場均28.9分、每場比賽投進3.2顆三分球再創新高。
艾塞亞湯瑪斯不但帶領球隊連續3季闖進季後賽，本季還阻斷公牛的老傳奇，幫助綠衫軍重返東區最後四強，還有機會角逐東區王位，甚至圓冠軍夢。
有人將湯瑪斯拿來與「戰神」艾佛森相提並論，說他是地表最強矮將一點都不為過，以此役為例，湯瑪斯在決勝第四節豪取20分，扭轉了整個戰局，也讓塞爾提克得以在延長賽贏得勝利。
湯瑪斯是綠衫軍2009年艾倫51分之後，能在季後賽得到超過50分以上的球員，同時超越韋斯布魯克(51分)與騎士詹姆斯(49分)，成為本季季後賽攻下最高分的球員。
(中時電子報)
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