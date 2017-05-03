傳情獻愛 刮刮樂「520我愛你」熱情上市

台灣彩券總經理黃志宜於母親節前夕，將送刮刮樂「520我愛你」給媽媽、岳母、太太以及女兒來表達愛意。(洪凱音攝影)

台灣彩券今推出以愛為主題的刮刮樂「520我愛你」，從遊戲、票面設計與獎項都圍繞著「520」(我愛你)，就是要幫有情人開口表白；「520我愛你」每張售價200元，共有520個頭獎5萬2000元，中獎率50%，不僅可表達對情人的愛意或對媽媽的感謝，還能讓收禮的親友有機會刮出好運。

同日上市還有面額500元的「黃金城」，每張售價500元，共有3個頭獎500萬元，總獎金達10億元，總中獎率也有40%。

(中時)