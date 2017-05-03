賭神也無奈？ 交通部：台郵輪公海賭博照罰

今立法院交通委員會討論振興海運及推廣郵輪產業化，立法委員鄭運鵬質詢時問交通部，開放國籍郵輪駛入公海後即可賭博，是否可行？交通部指出，國籍郵輪視為台灣領土，適用台灣法律，即便駛入公海，賭博仍違法。

鄭運鵬質詢指出，日本人口1億2千多萬人，台灣2300萬人，台灣占郵輪客源卻比日本多，其中一部分原因，就是因為郵輪有海上賭場，但交通部報告卻迴避此一因素。他說，郵輪博弈的確是一門生意。

鄭運鵬問交通部政務次長王國材，如果發展台灣國籍船隻做離島觀光，但駛入公海賭博，是否可行？

交通部航政司長陳進生解釋，只要船籍為我國，即便駛入公海，仍算我國領土，適用我國法律，因此只要國內賭博未除罪化，國籍船隻在公海賭博仍屬非法行為。另外，目前博弈取得合法地位規定只見於離島建設條例，需經公投等複雜程序才能合法，但該部法令並不適用於郵輪。他說，國內航商目前也沒有意願。

王國材表示，澳門、新加坡的確有推廣郵輪博弈，管理良好，新加坡也採取外國人登船比本地人收費更貴，的確成為觀光亮點，帶來產值，「可以參考、研究，但國內畢竟對開放賭博還沒有共識。」

不過，王國材指出，如果是權宜船（我國業者經營，登記其他國籍），只要不是在我國領土，駛入公海後再從事博弈行為，則沒有限制。

鄭運鵬也問觀光局長周永暉，是否有統計台灣旅客投入多少資金在公海賭博？否則不知道這塊到底有多少產值？周永暉則回答沒有。

鄭運鵬說，國際觀光郵輪上都有賭場，台灣人也很厲害，全世界很多足球、網路賭博後皆有台灣資金及管理，觀光局也鼓勵台灣推廣國際郵輪觀光。忽視博弈市場等同自欺欺人，是不講人性、假道學，這就是一個事業，「民進黨執政公開反對博弈，但主管機關還是得要研究。」

(中時)