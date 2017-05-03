民進黨議員王威中：狼師連十年包下北市28標案

才女作家自殺事件引發社會關注，台北市議員王威中今表示，被指控誘姦女作家的補教陳姓老師，連續十年以「日創社」公司名義承包20餘件北市府標案，每年光靠北市圖書館招標的《台北市年鑑》，就拿走千萬元，另還有其他4局處、10多件標案。王威中質疑，北市府連年放任圍標，到底有哪些官員把柄在陳手中？要求政風處全面調查。

王威中指出，陳姓教師擔任負責人的「日創社」公司，近年來承包政府標案273件、超過3億元，其中包括北市府每年開標的《台北市年鑑》。去年參與投標的歐珍妮公司負責人徐小姐透露，投標規定需提出至少3件作品，日創社拿前年得標的同一作品參與去年評選，竟還順利得標。

事後，徐小姐向所有涉及該標案的市府局處檢舉，還透過市民信箱陳情，卻都遭敷衍了事，北市圖甚至直接回應「查無檢舉情事」。更諷刺的是，在才女作家自殺當日，日創社私下跟歐珍妮公司詢價，想採購350個水晶USB，該作品就是歐珍妮公司當初向北市圖投標的作品。

王威中質疑，日創社根本是靠關係拿下眾多標案，再轉包、採購、東拼西湊，用拼裝成果交差，推估每案都能爽賺近6成利潤。本應專案設計的作品卻拿其他廠商的成果交差，簡直荒謬，且日創社從2007年到2016年連續十年得標，若都以此手法還能得標，絕對大有問題。他痛批，北市圖這種放任圍標的作為，根本是拿市民的錢去養狼，陷市民於不義。

王威中更說，這可能不是唯一的圍標弊案，近年北市府由日創社得標的至少有28件，從教育局、衛生局、觀傳局到動物園通通中標。他要求政風處徹查，教育局、社會局更不能因事件發生在台南，就認為不關台北的事，須全面檢討對補教業者的管理與性侵防治宣導，勿再虛應故事，把孩子的性自主與人身安全當做玩笑。

北市圖副館長王淑滿說，《台北市年鑑》為100萬以上標案，依採購原則採最有利標公開評選，日創社首年得標後，根據擴充續約條款，若履約情形良好，得以續約2年，接著再重新辦理公開評選，7名評選委員有3名是外部委員，均照採購流程進行；至於，日創社被指控拿相同作品評選，她澄清那只是現場參考樣本，並非評選作品。

(中時)