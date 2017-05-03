八德路光復北路口封閉 下陷11公分初步止住

台電工程出包，八德路、光復北路口及周邊路端實施交通管至邁入第四天。（柯伶穎攝）

台北市光復北路、八德路口地下進行台電潛盾作業工程，發生滲水及滲砂情形造成地面下陷，為實施灌漿搶修作業，封路已邁入第四天，用路人與周遭店家都大受影響。台電今早緊急與承包商日本鹿島公司、監造商台灣世曦公司會議，初步判斷下陷狀況已經止住。但何時恢復通車？要過了今晚12點之後才能樂觀評估。

台電4月29日進行連接松湖變電所、大安變電所的電源線路洞道施工時，在光復北路及八德路3段、4段發生滲水、滲砂情形，導致路面塌陷，經過3天灌漿與同步請自來水公司協助灌水以維持水壓，目前累積最大沉陷量約為11公分，附近大樓人行道也有裂痕、突起情形。

台電北區施工處長陳來進表示，自今凌晨2點半時，下陷狀況都維持在11公分，初步判斷已止住下陷狀況。但目灌漿機還未撤除，因此還要持續觀察。因為實際上潛盾機的地方漏水，今晚午夜12時，才能勘測到地底的機器是否有下陷。

陳來進表示，今夜午夜12點了解地下45米有沒有繼續下陷，若沒有的話，最樂觀的評估市明早6時可以恢復光復南北路單向通車、八德路可以右轉。

另外，光復北路、八德路口的四腳建築物都有些微傾斜受影響，仍要持續觀察，台電會責成承包商負責修復外，還會請第三單位如土木技術公會監測至少一年。

(中時)