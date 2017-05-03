浮洲合宜宅住戶暫搬遷 工人趁機闖空門竊盜
新北市板橋浮洲合宜住宅目前仍在進行結構補強工程，部分住戶暫時搬遷，36歲郭姓工人竟趁此機連闖數十戶民宅，竊取高價的骨董瓷器、名錶項鍊及名貴普洱茶，價值超過百萬元，郭嫌行竊後還在牆壁留字「你抓不到我，抓我啊笨蛋！」。
板橋警分局獲報，昨（2）日至郭嫌住處搜索，起獲大批贓物、安非他命及子彈，訊後以竊盜、毒品及槍砲罪嫌移送偵辦。
警方表示，郭嫌因為染上毒癮，入不敷出，自今年1月起利用上班時間，觀察住戶都已不在屋內，大膽破壞門鎖及封條侵入行竊，3月間有住戶返家拿東西，才發現遭竊。
(中時)
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