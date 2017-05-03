英脫歐後 下一個離開歐盟的國家是？
繼英國脫歐之後，法國可能在未來2年內也離開歐盟，倘若極右派候選人勒龐(Marine Le Pen)在即將到來的第二輪選舉中獲勝，順利當選法國總統，那麼她將在2年內，舉行法國公投，讓選民投票表決是否離開歐盟，屆時法國很可能成為第2個公投脫歐的歐洲國家。身為創始成員國之一的法國，離開歐盟非同小可，屆時恐怕只會加速歐盟步入死亡。
根據《今日印度》(India Today)新聞網站報導，勒龐周三(3日)重申她對歐盟抱持懷疑主義的立場，承諾當選總統後，她將帶領法國脫離歐盟，脫離歐元貨幣和離開申根簽證旅遊區(指歐洲26 個免持護照旅遊的國家)，這是勒龐一貫的立場和承諾。
如果法國真的脫離歐盟，其震撼度恐怕比英脫歐更加巨大，因為不像英國是在歐盟成立後才加入的國家，法國可是身為歐盟創始成員國之一，早在1951年，法國、德國、義大利、比利時、荷蘭和盧森堡，共同創建歐盟後，包括英國等其他國家，才陸續加入。因此，屆時法國如果真的離開歐盟，恐怕會加速歐盟邁向死亡一途。
法國大選關鍵日期即將到來，5月7日就要展開馬克宏和勒龐的關鍵對決，雖然首輪投票馬克宏逆轉勝勒龐，風光取得首勝，呼聲很高，但是極右派候選人勒龐挾帶過去父親創黨的歷史和包袱，不知是好是壞，她索性卸下黨主席一職，全力應戰，也不可小覷，倘若她在最後當選總統，那麼她承諾將在2年內，舉行脫離歐盟的公投。
(中時電子報)
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