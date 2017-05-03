NBA》杜蘭特是唯一能「守住」柯瑞的人？

勇士隊柯瑞(左)與杜蘭特慶祝進球。(美聯社資料照)

季外杜蘭特的加盟讓勇士隊成為最令人畏懼的勁旅，杜蘭特的投籃比以往更加精準，不過柯瑞亦如往日一般優秀，他本季例行賽投進了生涯次高(聯盟之冠)的324顆三分球。由此看來，杜蘭特、柯瑞顯然沒有互相排擠，也沒有火箭哈登所說的「球只有一顆」的問題。然而最新一期的《ESPN雜誌》提到，全聯盟唯一有辦法「守住」柯瑞的人，很可能就是杜蘭特。

勇士隊投籃教練弗雷瑟說：「柯瑞太客氣了，他老是想要滿足每個人，最後就犧牲了自己。諷刺的是，我們本季都在學習如何和杜蘭特共同作戰，還得設想杜蘭特不在場上時要如何作戰，這兩件事都不容易。」杜蘭特原本是來增添球隊戰力的，反倒對球隊原本的作戰習慣造成負擔，而這些與柯瑞的性格脫不了關係。

柯瑞是個好好先生，他的為人太好了。勇士隊可以開除柯瑞信任的總教練馬克傑克生，而不必擔心柯瑞會抱怨。勇士高層也能大手筆找來杜蘭特加盟，不顧柯瑞必須分享球隊主導權的後果。事實上，柯瑞接到球隊命令後，還丟下自己Under Armour的訓練營，從夏威夷飛去紐約一道勸說杜蘭特。

柯瑞展現了最大誠意，他告訴杜蘭特，他不在乎由誰擔任勇士隊一哥，也不在乎誰的球鞋賣得更好，他願意與杜蘭特分享鎂光燈。大家都稱讚當年韋德能把熱火一哥的寶座讓給詹姆斯，但他們兩人畢竟是多年的好友；柯瑞與杜蘭特非親非故，還能做到這一步，哪有這麼好的人呢？

其實柯瑞原本很重視球鞋的銷量，他新一代球鞋推出時曾遇銷售阻力，進而衝擊Under Armour股價。杜蘭特是Nike的代言球星，「沃神」曾爆料Nike要利用杜蘭特來分食柯瑞與勇士隊的地盤，事實證明他說的分毫不差。

今年初在勇士隊新球場Chase Center的動土儀式上，手持金鏟子的球星也是杜蘭特而不是柯瑞，舊金山市長李孟賢還很高興地向杜蘭特致謝，但是真正的英雄柯瑞卻不在場，也沒有受到感謝。該文指出，柯瑞為球隊做出許多犧牲，他或許無法得到應有的尊敬，他或許會有點後悔，但他始終明白他是為何而戰。

(中時電子報)