否認性侵 檢方依色男下跪畫面起訴

陳姓男子對朋友公司的女員工有好感，去年5月涉嫌在優酪乳裡下藥，趁她意識模糊時用手指性侵得逞，被害女員工事後提告；據了解，陳男否認性侵，但台北地檢署依據事後陳男向被害人下跪的大樓監視器畫面，以及勘查陳男傳給被害人的LINE對話，被害人LINE質問陳男：「你有沒有在我的優酪乳裡下藥？」陳男竟回說：「我只有放一點平常在吃的疏鬆劑啦」，不採信陳男說法，今依乘機性交罪將他起訴。

(中時)