回收廢鐵成藝術！青創市集展「創藝」又環保

炳哥環保工藝園區結合環保與創客精神，利用廢鐵打造「可愛小小兵」。（桃園市政府青年事務局提供）

原以為是不要的廢鐵，也能回收成為藝術品！桃園農博的青創市集如正火熱邁入第三週，其中「創客市集區」更集結眾多在地好手齊聚，從時下最夯的VR眼鏡、3D列印筆展示，或者打造廢鐵藝術、手作原木用品等等，展現出桃園創客在科技、木工及環保等面向的精采成果！

青創市集規劃一系列DIY，許多大小朋友玩得不亦樂乎！（桃園市政府青年事務局提供）

其中「炳哥環保工藝園區」更將環保、創客與藝術結合，利用回收環保廢鐵轉為客製鐵雕作品、鐵沙創意DIY教學，桃園市自造者協會展示各式創意的木材雷雕作品，還有最夯3D列印筆體驗，讓現場民眾驚喜連連，直呼創客科技的不可思議，不僅讓桃園民眾在農博中體會到在地創客多元精彩的成果，更加深桃園青年願意選擇在地創客為職涯規劃返鄉打拼！

今年所邀請的創客攤位更是一時之選，最受囑目的「炳哥環保工藝園區」的鄭炳和先生，除了本身是資源回收廠經營者之外，也因為利用個人時間及專業機械知識，將回收廢鐵變成各式機器人及蝴蝶供人欣賞彩繪，因此被稱為「環保藝術家」。

青創市集的桃園市自造者協會提供各式木材雷射雕刻DIY，有獨角仙以及最夯的指尖陀螺。（桃園市政府青年事務局提供）

另外桃園市自造者協會展示各種創客木材雷雕作品，不僅有獨角仙、蝸牛等創意樣式，甚至連時下最夯指尖陀螺都能用木材雷射雕刻成形！

同時現場也規劃趣味十足DIY活動讓遊客體驗。此外，現場還有提供各式3D列印筆及VR眼鏡的愛創科技、挑戰空間感及專注力的3D立體拼圖、以環保理念手創木質感用品的愛地球木工坊／栗子木藝及作伴木工等。

不僅展示在地創客努力綻放的成果，更期望讓桃園青年及親子家庭透過體驗，瞭解創客精神、工作內容進而產生高度興趣，甚至能將創客當作未來是志向、職涯及創業發展，為桃園創客生態的未來注入更繽紛多元的生機。

2017桃園農業博覽會 -青創市集從4/22號至5/14號，邀請創客、青農及文創三大創業主題進行聯合展攤，除有創客DIY活動外，下週5/7（日）將接續最後一波「你農我農樂桃桃」活動，現場不僅有巨型疊疊號召民眾PK、還邀請全台唯一僅有的華山Swing Dance親臨現場教學，歡迎大小朋友來體驗！

(中時電子報)