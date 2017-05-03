暴力霸占高鐵烏日站計程車排班 中檢起訴10人
56歲楊德鑫覬覦高鐵烏日站計程車排班利益，成立「龍谷」交通公司，與自稱竹聯幫豹堂顧問陳桑邦掛勾，霸占計程車排班區，每月繳交會費加入「觀光旅遊協會」的司機才能進入載客，並派人持槍、棍毆打恐嚇不從之人。全案台中地檢署偵結，依槍砲、恐嚇等罪嫌起訴楊等10人。
綽號「三哥」的楊男成立「龍谷」交通公司，並委人申請成立「台中市計程車觀光旅遊協會」，104年起對外招募會員，每月需繳交會費，自1000元陸續調漲到2600元，發給會員「觀光旅遊協會」的車頭燈及「龍谷交通」車身貼紙等以供識別。
楊男派手下到高鐵烏日站1樓7號側門的「巡迴排班計程車站區」圍事，並夥同自稱竹聯幫「豹堂」顧問、綽號「阿邦」的52歲陳桑邦，若發現有非會員司機到場排班，就強制恐嚇驅離。
105年5月間，非會員的葉姓計程車司機進入排班區載客，惹怒楊男，要求葉到龍谷公司，由陳桑邦則帶手下持槍抵葉姓司機後腦勺恫嚇不要搶生意，葉連番道歉才得以離開；楊姓計程車司機在104年5月間也遭楊男恐嚇「讓你明天躺在馬路上，沒辦法喘氣」。
陳桑邦並涉入中部全民協會台中分會會長選舉，允諾讓吳姓男子當選未果，恐嚇吳姓監事，而重選會長，讓吳男順利當選會長寶座。
石姓計程車司機抵制楊男霸占排班區，拒絕繳費加入協會，楊男及陳男心生不悅，以1萬5000元紅包委陳姓男子修理石男，陳男並在105年12月間指使多名男子持棍棒砸毀石男的計程車，還多次電話恐嚇。
檢警在106年1月間到楊男及陳男住處查緝逮捕楊男、陳男及涉案人等10人，並查獲協會會費收據及涉案監視錄影等證物。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。