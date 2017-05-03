暴力霸占高鐵烏日站計程車排班 中檢起訴10人

56歲楊德鑫覬覦高鐵烏日站計程車排班利益，成立「龍谷」交通公司，與自稱竹聯幫豹堂顧問陳桑邦掛勾，霸占計程車排班區，每月繳交會費加入「觀光旅遊協會」的司機才能進入載客，並派人持槍、棍毆打恐嚇不從之人。全案台中地檢署偵結，依槍砲、恐嚇等罪嫌起訴楊等10人。

綽號「三哥」的楊男成立「龍谷」交通公司，並委人申請成立「台中市計程車觀光旅遊協會」，104年起對外招募會員，每月需繳交會費，自1000元陸續調漲到2600元，發給會員「觀光旅遊協會」的車頭燈及「龍谷交通」車身貼紙等以供識別。

楊男派手下到高鐵烏日站1樓7號側門的「巡迴排班計程車站區」圍事，並夥同自稱竹聯幫「豹堂」顧問、綽號「阿邦」的52歲陳桑邦，若發現有非會員司機到場排班，就強制恐嚇驅離。

105年5月間，非會員的葉姓計程車司機進入排班區載客，惹怒楊男，要求葉到龍谷公司，由陳桑邦則帶手下持槍抵葉姓司機後腦勺恫嚇不要搶生意，葉連番道歉才得以離開；楊姓計程車司機在104年5月間也遭楊男恐嚇「讓你明天躺在馬路上，沒辦法喘氣」。

陳桑邦並涉入中部全民協會台中分會會長選舉，允諾讓吳姓男子當選未果，恐嚇吳姓監事，而重選會長，讓吳男順利當選會長寶座。

石姓計程車司機抵制楊男霸占排班區，拒絕繳費加入協會，楊男及陳男心生不悅，以1萬5000元紅包委陳姓男子修理石男，陳男並在105年12月間指使多名男子持棍棒砸毀石男的計程車，還多次電話恐嚇。

檢警在106年1月間到楊男及陳男住處查緝逮捕楊男、陳男及涉案人等10人，並查獲協會會費收據及涉案監視錄影等證物。

(中時)