懷疑鄰居瞪人 男持長棍作勢被依恐嚇罪判刑

陳姓男子懷疑街坊田姓老翁瞪他，前年8月看見田翁騎三輪車經過他家，竟拿出長棍作勢打人，田翁女兒報警後陳男才作罷，高雄地院依恐嚇罪判他拘役55天，得易科罰金，民事部分則判須賠償1萬5000元，均可上訴。

(中時)