聯航執行長出席國會聽證會 仍堅稱超賣是雙贏

聯合航空執行姆諾茲長周二出席眾議院聽證會。(圖/美聯社)

美國聯合航空(United Airlines)上個月將乘客暴力拖下飛機來讓位給自家員工，造成越南裔醫生濺血受傷，而此事也讓聯合航空備受抨擊，尤其是航空業存在以解的超賣問題，而聯航執行長周二出席國會聽證會時，雖然再次為此事道歉，卻仍為超賣政策辯護，並稱不會因此停止超賣政策。

據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，聯合航空執行長姆諾茲（Oscar Munoz）周二出席眾議院交通及基礎設施委員會召開的聽證會，會上就日前暴力拖乘客下機的誇張行徑解釋並接受議員的質問，他也再次為此事道歉，他表示沒有人應該受到被拖下飛機的待遇，也說自己第一時間的反應不足，「在那一刻起，對客戶和公司來說我們已經失敗了，對我個人而言也是如此」，他也稱拖下機此舉是「恐怖的錯誤」。

儘管姆諾茲放軟姿態再次道歉，但是他仍為該公司最讓人詬病的超賣政策辯護，他稱機票超賣政策公司更有效的服務乘客，而且有些時候超賣可以為航空公司及乘客形成雙贏的局面，因此並不會停止該公司的超賣政策，僅會盡量減少，而一起參與聽證會的美國航空(American Airlines)總裁柯比(Scott Kirby)也表示美國航空不會改變超賣政策。

美國聯合航空仍不打算取消超賣政策。(圖/美聯社)

不過同樣有參加聽證會的阿拉斯加航空(Alaska Airlines)表示正在考慮完全停止超賣政策，而西南航空(Southwest Airlines)則表示將會完全停止這項政策。西南航空的副總裁喬丹(Bob Jordan)表示，公司將會全面升級機票預訂系統，預計將減少80%乘客被拒絕登機的情況，並不會因此影響公司的收益。而日前有許多議員表示要立法完全禁止航空公司超賣的行為，以杜絕類似事件再次發生。

這次召開該聽證會的委員會主席舒斯特（Bill Shuster）則在會上表示，若是航空公司不改善客戶服務低落的問題，國會將採取行動立法解決相關問題，而各家航空公司將不會喜歡這些新的法案。

在聯航上被強拖下飛機而受傷見血的陶大為(David Dao)醫生，事發後聘請知名律師表示要對聯合航空提告，而上周聯航終於私下和陶醫生達成和解，但並沒有透露和解金額，試圖想讓這個虐客醜聞盡快落幕。另外，聯航也在上周提出了10大改革政策，包括將自願下機的乘客賠償金提高到1,000美元，期望可以挽回已經重挫的公司形象，不過不少美國乘客最關心的還是各大航空公司，對於被詬病已久的超賣政策的解決辦法。

(中時電子報)