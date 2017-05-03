女登山客昏迷 警消費盡九牛二虎之力扛下山送醫
53歲蔡姓女子5月1日下午5時，與丈夫到大社區觀音山風景區內立山登山步道爬山運動，未料蔡女因體力不支昏迷，蔡女丈夫報警求援，大社分駐所巡佐張遠幸、警員朱豐良趕到山上搜尋，起初未發現任何人影及呼救聲音，警方仍不放棄，終於在「立山登山步道」最上方路段看到有人在呼救，救難人員與登山客合力花了2小時將蔡女送下山送醫觀察，所幸蔡女無大礙，不久就出院。
警消表示，抵達現場時，蔡女呈現虛弱、幾近半昏迷的模糊狀態，消防人員觀察其呼吸薄弱、臉色蒼白、肢體無力的平躺在山路通道間，經量測蔡女脈搏，評估生命徵象穩定，但由於山路陡峭，無法使用擔架運送，於是在員警、救難人員及登山客等6、7名人力，以輪流攙扶及背負方式摸黑，將蔡女護送由救護車送往義大醫院急救。
由於山區現場地勢陡峭狹窄且再加上天色昏暗，救援雖耗時2小時，但過程中大社所員警仍不懼艱難，費盡九牛二虎之力，終圓滿、順利完成救援任務，蔡女當晚即出院，隔天並與丈夫一起前往大社分駐所向警方道謝。
(中時)
關鍵字：觀音山
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