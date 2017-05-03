林志玲與企業小開戀情告吹 爸爸曝分手原因
「第一名模│林志玲貌美如花，也早已到了適婚年齡，然感情事卻一直沒著落，外界都替她心急，盼優秀的志玲姊姊能早日覓得如意郎君，年初曾傳出她與殷琪外甥、企業小開楊仁沛(Chris)熱戀，後又傳出她6月將嫁上海俞姓富商，昨天林志玲驚喜現身爸爸的公益畫展，林爸爸也鬆口揭密女兒的感情現況。
據《ETtoday》報導，林志玲父親林繁男乃輔大校友，經商多年後，開始學習手繪圖，20多年來將看過的世界各地美景，盡收入筆下，近來應輔大校長江漢聲之邀，回母校設展，昨為「繁筆下的簡單生活」公益慈善畫展舉辦開幕茶會，也為輔大醫院9月開幕造勢、募款，林志玲為力挺爸爸，驚喜現身並全程參與，不時幫爸爸擦汗，足見父女間的深厚感情。
志玲姊姊笑稱，「我常說爸爸是誤入商場的藝術家，終於走入正途」，也提到當年墜馬休養，都靠爸爸的畫解悶、連結外面的世界，而她在現場也免不了被關心感情問題，林爸爸態度大方，坦率認了女兒曾跟Chris相戀，並以一個字「Gone」來形容兩人目前的關係，表示：「都過去了，緣分沒有了啦！」，被問到女婿的條件，他開出「上進、善良、具有領袖風範」這三項，而林志玲針對目前感情的狀況，妙答：「前幾天才被問，現在還沒有進度耶！」。
(中時電子報)
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