義剪家族獻愛，三代同堂做公益

台南市長榮女中美容科學生黃雅祺（右二）與妹妹黃雅鈴（右一）從小就加入父親號召的義剪團做公益。（洪榮志攝）

出身美髮世家的台南市長榮女中美容科三年級學生黃雅祺，8歲就加入父親黃俊傑號召的三代同堂義剪家族，先從跑龍套的小助理做起，小五開始更幫忙教養院身障院生的理髮工作，透過師長的指導與長期的義剪經驗，如今各式髮型已多能得心應手，許多院生還會「勞點」她剪髮，讓她覺得十分有成就感。

黃雅祺的爺爺奶奶、爸爸媽媽以及家族中許多人都從事美髮工作，從小耳濡目染的她與妹妹雅鈴，很早就確立志向，2人先後選讀長榮女中美容科精進技藝，並持續跟著家人義剪練功夫。

17年前921大地震發生時，雅祺的父親黃俊傑從電視中看到無家可歸、蓬首垢面的災民，二話不說就拉著父母與妻子驅車前往災區幫災民剪髮，當時災民感激的言表深深刻印在他的腦海裡，從此開始義剪人生。這幾年只要店休日，黃父就會在臉書號召家族親友及同業，一起前往教養院為院生義剪。

「小學一年級的時候，有一天爸比突然問我：雅祺，爸爸要帶很多人去幫別人剪頭髮，妳要不要一起去？那時候還小，覺得有趣就跟著一起去了…」雅祺說，從8歲起加入義剪團後，第一次踏進教養院，有位中重度障礙的院生流著口水衝著她走來，還伸手要摸她，這個動作把她嚇哭也嚇跑，父親花了好長一段時間的開導，才讓她又鼓起勇氣跟在家人身邊跑龍套，幫忙遞工具。

漸漸地，她也發現這些院生就像個長不大的小孩，並沒有惡意；同時到教養院好多次，卻很少看到院生的家屬前來探望，讓她開始同情院生的處境，於是主動要求父親教她理髮。

小學五年級時，身高不到130公分的雅祺就開始幫院生理髮，起初一律理光頭難度並不高，隨後院方要求改剃三分頭，雅祺也惡補克服；直到後來，院生們開始要求髮型，由於當時已經進入長榮女中就讀，雅祺就利用學校的假人頭拚命練習，私底下也向老師請益，如何各式髮型已多能得心應手，許多院生還會「勞點」她，讓她很有成就感。

每次義剪出任務，雅祺與妹妹都要向學校請假，然後再趕到教養院服務。一個下午，每個人至少要剪10顆頭以上，有些不受控的院生還會拳打腳踢，必須要靠工作人員架住，但一不小心仍會傷到自己，甚至還會被吃豆腐，因此任務結束後總是感到精疲力竭。但為了不影響功課，她回到家還是得打起精神完成學校的作業，她還告訴父親：「這條路雖然不輕鬆，但會依循父親的心願堅持到底，將義剪家族的精神，繼續傳承下去。」

(中時)