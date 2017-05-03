進公幼競爭激烈 全教總：沒有平價托育就沒有生育

台灣少子化日趨嚴重，問題在於家長養不起，他們要送小孩去讀公幼都要擠破頭。全國教師工會總聯合會今天表示「沒有平價托育，沒有生育」，現在公幼大約僅3成，各縣市不該為了節省成本一味由公益團體設立「非營利幼兒園」，而是要努力提高公幼數量。

為減緩少子化，許多縣市花錢催生，但未見成效。以高雄市為例，2010年起，對於生第三胎的家庭補助4.6萬元，但生育率依然是六都最低。小孩已經很少了，但公幼依然不足，最近高雄市3、400個家長排隊抽籤要讓小孩進公幼，引發注目。

教育部4年增設1000班公共化幼兒園計畫已進行1年，但全教總卻發現，屏東為了成本考量，竟提出挪移公幼的構想，將公幼移至60公里外和他校併班，改增設由公益團體經營的「非營利幼兒園」。而高雄更是見獵心喜，將原本規畫要增設的公幼20班全數取消，打算未來增設非營利幼兒園即可。

全教總幼教委員會副主委顏嘉辰說，由民間公益社團經營的非營利幼兒園，雖然收費仍屬平價，但卻沒也接管機制，最近台南就有非營利幼兒園經營不下去，必須中途換手，但在過渡期間，學生卻未得到適當安排，引發家長不滿。

顏嘉辰表示，對家長而言，希望小孩可以讀公幼，經濟負擔才不會那麼大。但各縣市的公幼太少，以台南市來說，2至3歲的幼兒有1萬多人，但公幼卻僅提供113個名額，中籤率僅1％，看到這樣狀況，年輕人更不敢生小孩了。

新北市板橋埔墘國小附設幼兒園老師楊逸飛說，公幼上課時間原本是早上8時到下午4時，但為了配合家長工作，許多公幼延長托育時間甚至到晚上8時，小朋友一天幾乎有12小時在幼兒園裡面，相當可憐。他認為，教育部過度要求幼兒園延長托育時間，這是錯誤的政策。

全教總幼教委員會委員、彰化田中國小附設幼兒園老師賴閔莉表示，在公共化托育制度上，教育部應要求縣市政府在增設公立幼兒園及非營利幼兒園以1:1方式增設，並確實落實托育學區制，徹底減輕家長托育負擔。

(中時)