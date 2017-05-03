台中汙水下水道建設 年底突破15萬戶

台中汙水下水道建設，年底將突破15萬戶。（陳世宗翻攝）

台中市政府積極推動汙水下水道建設，截至今年3月底，接管已突破14萬戶，水利局預估，今年底將突破15萬戶、107年突破18萬戶。台中市目前有8座水資源回收中心營運中，每日處理量達22萬噸，將再增建兩座、擴建1座，明年底台中市汙水處理量將達每日26萬噸，可取代自來水供給工業使用，減輕大台中的供水壓力。

水利局表示，水資源回收中心與用戶接管是解決都市生活汙水問題的兩大關鍵！汙水下水道接管部分，台中市自100年的7.2萬戶，逐年增長到今年3月底的14萬戶，舊制普及率為20.2%，新制普及率為14.8%(內政部營建署新制下修每戶平均人數，由4人減為2.93人)，雖普及率因計算基準改變而下降，但接管實際戶數截至3月底已達14萬戶，相較去年底大幅成長超過3千戶，近3年的接管戶數較前期成長近1.5倍。

水利局嚴格管控工程品質，經105年內政部工程查核、市府查核小組查核及營建署年地績效考核共計31案，平均成績皆獲甲等。由市府出資興建的水湳水資源回收中心更榮獲「第16屆公共工程金質獎」優等肯定。

為避免下水道工程誤觸其他民生管線，市府已於3月召開會議，請相關單位皆提供正確的平面及高程圖資，更新建置市府道路挖掘管理系統，並於109年完成管線設施圖資補正，並建立相關SOP標準作業流程，由各管線及設計單位進行簽認，嚴格把關，降低損及民生管線的風險。

台中市已獲中央補助「福田汙水下水道系統第四期實施計畫」，將持續進行西屯、西區、南屯、北屯、北區、中區、太平、水湳、十期重劃區、大里及西新光等人口密集區與重劃區，預計106至109年可再接管9.3萬戶。

水利局說，汙水下水道建設可避免汙水直接排入河川，隨用戶接管陸續完成，可改善台中綠川、柳川、梅川、旱溪、麻園頭溪、潮洋溪及筏子溪等河川水質，增進民眾居住生活品質。

(中時)