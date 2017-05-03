狼師課堂出狂語 沒氣質女生像豬肉

Ｃ師在補教界很有名氣。(圖/網路照片)

才女作家日前自殺身亡引起社會譁然，其父母發聲明指出，害死女兒的不是憂鬱症，而是多年前被補習班老師誘姦的夢魘，引來各界肉搜補教名師Ｃ師。有名曾上過該師課程的學生表示，Ｃ師是一個物化女性者，曾在課堂表示「女生就是要有氣質，沒氣質的就跟樓下廣告看板那個露胸部的一樣垂一塊在那邊，像一塊豬肉。」該網友並整理出Ｃ師曾講過的8條課堂狂語錄。

墨土工作室政策部主任兼發言人林致宇在臉書上談到自己曾上C師的課，林致宇說兩年前曾在台大文城上過C師一堂課，正確來說，繳了一學期的學費，但只上了一堂課。林致宇說「這廝說實在的根本不是什麼名師，上課沒什麼料，倒是有三分之一的時間盡說些極政治不正確的垃圾話，我深感被詐欺，左打台獨，右打女性(當然也包括了物化女性及對LGBT的仇恨言論)，上打柯文哲，下打陳水扁。」

林致宇指出，他對這位名師的言論，多數實在無法認同。包括名師曾脫口「女生就是要有氣質，沒氣質的就跟樓下廣告看板那個露胸部的一樣垂一塊在那邊，像一塊豬肉。」這句話。

林致宇表示，他上完唯一一次C師課程的當天晚上，就發了一篇怒文，把他在課堂上的所言全部記錄下來。

以下為【C師課堂語錄】

1.「連戰去中國閱兵大家就瘋狂罵，根本是雙重標準，國與國之間的外交，這不是很合理嗎?李登輝說沒有抗日 你們就不罵。」

2.「那個什麼賴神，不進議會，不做好市長該做的工作，那邊挑起搞政治鬥爭，現在登革熱你看看死多少人了，比八仙塵爆還嚴重，然後不用負責，人民還把他當神，這不是雙重標準是什麼?」

3.「你看看一卡通臺北可以用了，悠遊卡南部都不能用，這什麼跟什麼啊，哪有人簽合約是這樣不平等的，我不說大家自己想想柯文哲這樣到底是偏袒藍還偏袒綠，高雄麻綠色執政欸，還在裝假中立，這個要是我要的話我是可以去按鈴通告的，告他們圖利。」

4.「蔡英文要出來選總統，自己家裡那麼有錢，還要出來騙老百姓募款，不會羞恥嗎?都替妳感到悲哀了。」

5. 「那些主張台獨的真是一群白痴，解放軍打過來，你會去上戰場嗎?屁都不敢放啊，現在就是要維持現況啊，你爸沒有繳稅給中共啊，所以其實台灣本來就獨立啦，不要那邊主張什麼台灣國，中共給你裡子了，就不要還要面子，得寸進尺 到時候被扁，就是她們這群台獨份子害得。」

6.「你們高中生不要去學人家反課綱，有事沒事就去教育部前面抗議一下，跟你們講啦，國家就是人太好社會才那麼亂，你看看他們敢不敢去北京抗議。」

7.「我認為臺灣經濟在未來八年會很蕭條，非常封閉，不跟中國往來，不用太期望民進黨啦，準備看經濟崩盤。」

8.「女生就是要有氣質，沒氣質的就跟樓下廣告看板那個露胸部的一樣垂一塊在那邊，像一塊豬肉。」

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(中時電子報)