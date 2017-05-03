科普列車行經台中 學生動手玩科學

科普列車在台鐵新烏日站舉辦「彩虹疊羅漢」遊戲，學生們將不同密度的溶液滴入試管中，呈現出分層狀態。（林欣儀攝）

第二屆「台灣科普列車」今天上午行駛到台中市台鐵新烏日站，並於站區內舉辦益智遊戲、闖關等活動，吸引許多學生到場體驗動手做、學科學，達到寓教於樂的目的。

科普列車系列活動今天邁入第二天，主辦單位指出，上午列車從苗栗出發、抵達台中，吸引200多位台中學生參加，中午列車將繼續往南行駛至二水，估計傍晚應可抵達終點站屏東。

台中市教育局副局長劉火欽表示，科普列車活動以創新、多元、通俗又趣味的方式進行，列車上午載著苗栗縣的學童前來，讓兩個縣市的學童一起玩科學，培養孩子動手做的能力，過程中也訓練人際溝通互動、思考激盪，盼讓科學貼近生活，寓教於樂引導科學知識交流分享。

(中時)