陳建仁、朱敬一獲選美國科院士 國籍列「中國台灣」
美國國家科學院（NAS）昨公布最新入選的院士及外籍院士名單，我國副總統、中研院院士陳建仁及中研院院士朱敬一以傑出的學術研究貢獻，獲選2017年美國國家科學院外籍院士。但實際查看NAS網站，發現陳建仁和朱敬一的國籍都被列為「中國台灣」（Taiwan, China），引發爭議。
美國國家科學院是1863年依美國國會憲章與林肯總統簽署生效而設立，為一非營利的學術機構，長久以來在健康、教育、福利、科學等範疇提供美國政府獨立與客觀的建言，擁有崇高的社會聲望與全球學術影響力。目前該機構有2290位院士（members）與475位外籍院士（foreign associates）。
中研院表示，包含中研院院長廖俊智在內，中研院目前有38位院士獲選為美國國家科學院院士，另有6位外籍院士。美國國家科學院院士由該院院士提名和投票選舉產生，美國國內院士每年最多選出84人，需為美國籍，具投票權；外籍院士每年最多21人，無投票權。
據了解，過去我國人士獲選美國國家科學院院士時，國籍是註記「台灣」（Taiwan）或「中華民國」（Republic of China），此回是首度發生註記為「中國台灣」（Taiwan, China）。
針對國籍問題，中研院方面還在了解當中，尚未正式對外回應。
(中時)
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