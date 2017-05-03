少喝水又不運動 OL腎臟驚見長滿石頭
一名上班族陳小姐，有次在上班時突然覺得腰痛，如廁時又驚見血尿，嚇得她趕緊就醫，確診「鹿角狀結石」、左腎內長滿結石，延遲治療將嚴重影響腎功能。醫師提醒，鹿角狀結石好發於女性，屬於不易治療的腎臟結石，少喝水、運動量不足、尿路感染、家族遺傳、吸菸等都是成因。
收治該病例的書田診所泌尿科主任殷約翰表示，腎臟的集尿系統呈現相當多的分支分岔，「長的就像鹿角」，而「鹿角狀結石」就是各個分岔空間內都長滿了結石，初期症狀包括腰痛、血尿、排尿疼痛、噁心嘔吐、尿路感染，嚴重恐高燒不退、腎功能大受影響。
擔任電腦工程師的陳小姐，因為工作繁忙關係，平時水喝的少、也又疏於運動，導致尿路慢性發炎、感染，最終讓左腎的集尿空間長滿結石，雖然尿液仍可排出，但會造成腎臟反覆發炎，導致功能逐漸低落。
殷約翰說，傳統第一線的鹿角狀結石的療法為「經皮腎造瘻取石術」，在腰部做一切口，進而將腎臟打個小洞、將結石擊碎後取出，不僅術後要住院3~5天，且因腎臟血流量大又無法自行止血，打洞時若打到大血管，在手術過程中和手術過後，均可能出現大出血，產生要將腎臟拿掉、甚至面臨死亡的風險。
為降低腎臟結石手術的風險，現有「結石清」微創手術，將軟式輸尿管鏡、配合雷射碎石與吸石頭的套管，「無任何傷口，僅透過輸尿管進入腎臟」，一邊用雷射擊碎結石，一邊用套管吸除碎石，由於腎臟沒有出現任何傷口，不僅手術風險小，患者術後也僅需住院觀察一天，便可出院。
殷約翰提醒，要避免結石，務必要勤喝水、多運動、飲食清淡避免憋尿，且喝水不是「一次喝足量」就可以，而是應分次慢慢補充；他說，最簡單的方式，便是每次如廁都觀察一下小便，顏色若為清澈透明即可，若發現結石應立即檢查，避免惡化。
(中時)
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