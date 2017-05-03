前瞻藍綠對抗妙事多 主席台前吃便當

中午休息時間，藍綠雙方仍不願放棄卡位，形成台上民進黨立委看國民黨立委坐在台前吃便當。（姚志平攝）

立委徐榛蔚（左）帶領同黨立委高歌「禮運大同篇」。（姚志平攝）

立法院經濟聯席委員會今重審「前瞻基礎建設條例」草案，國民黨立委在主席台前杯葛，立委徐榛蔚還帶領同黨立委們高歌「禮運大同篇」。

而到了中午休息時間，藍綠雙方仍不願放棄卡位，形成台上民進黨立委看國民黨立委坐在台前吃便當的有趣畫面。

(中時)