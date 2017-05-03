SMAP翻舊帳 草彅剛借錢看收費A片！
日本傳奇組合SMAP解散後八卦還是不少，先前香取慎吾被爆料有私生兒，讓他不得不在節目上再次澄清，不過中居正廣還趁著節目爆料先前SMAP的糗事，透露20年前SMAP到其他城市開唱時，草彅剛竟然在下榻酒店看收費A片，最後還找上中居借錢！
中居正廣近來上香取慎吾節目《SmaSTATION!!》，大爆過去SMAP開唱的趣事，透露一行人在其他城市開唱時，草彅剛竟在下榻酒店狂看收費A片，最後更看到48000日幣(約13000台幣)，他一時預算不夠，找上中居正廣借錢，最後他回去只好選「試看」，笑壞在場不少觀眾。
(中時電子報)
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