SMAP翻舊帳 草彅剛借錢看收費A片！

草彅剛被爆20年前巡演時在飯店看付費A片！（圖／取自網路）

日本傳奇組合SMAP解散後八卦還是不少，先前香取慎吾被爆料有私生兒，讓他不得不在節目上再次澄清，不過中居正廣還趁著節目爆料先前SMAP的糗事，透露20年前SMAP到其他城市開唱時，草彅剛竟然在下榻酒店看收費A片，最後還找上中居借錢！

中居正廣近來上香取慎吾節目《SmaSTATION!!》，大爆過去SMAP開唱的趣事，透露一行人在其他城市開唱時，草彅剛竟在下榻酒店狂看收費A片，最後更看到48000日幣(約13000台幣)，他一時預算不夠，找上中居正廣借錢，最後他回去只好選「試看」，笑壞在場不少觀眾。

(中時電子報)