失智婦深夜趴馬路 警獲報案助返家

住在台中市南區、有失智症狀的78歲郭姓婦人，日前深夜獨自外出，卻因體力不支、倒臥在路中央，所幸附近民眾發現報警，勤工派出所員警獲報後趕到現場，安全護送郭婦返家。

警方指出，住在福田二街的民眾發現一名老婦人趴臥在馬路間，擔心她的安全，趕忙報警，員警獲報趕到現場，但老婦人言詞反覆且步履蹣跚，推測她可能患有失智。

員警帶著郭婦挨戶詢問，終於找到她的孫女。家屬表示，郭婦患有腰間疾病、行動困難，平常都睡在一樓孝親房，沒想到她會獨自跑出門，還好沒發生意外。

(中時)