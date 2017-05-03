核戰絕密！美總統的專屬機隊

美國總統川普4月28日搭乘「空軍一號」專機，抵達哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），準備在美國全國步槍協會（National Rifle Association）年度大會上發表演說。（圖/美聯社）

美國軍方幕僚2005年4月18日提著俗稱「核武橄欖球」(Nuclear Football)，內有啟動核戰密碼與程序的黑色手提包。（圖/美聯社）

大家都知道「空軍一號」（Air Force One）是美國總統專機，但它不過是白宮主人維安機隊最受矚目的成員。

軍方幕僚提著能啟動核報復攻擊，俗稱「核武橄欖球」(Nuclear Football)的黑色手提包，寸步不離地跟著在佛州棕櫚灘馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部的川普。

據「政治」（Politico）新聞網報導，這位白宮新主人每次到馬阿拉哥度假，就得花費高達300萬美元（約9,000萬台幣）。但這還只是粗估的數字，單是搭空軍一號專機，1小時的費用便達18萬美元（約540萬台幣）。不過，這舉世聞名的藍白色波音747飛機，只是一支祕密機隊的公開亮點。

川普每次搭機出行，便有數以百計軍方與政府人員隨行，而這通常需要數十架飛機，其中除了空軍一號的備用機外，還有搭載車隊，直升機與通訊設備的運輸機。

要是旅途較近，機場較小，通常由副總統搭乘的波音757「空軍二號」（Air Force Two）專機，便會成為總統的御用專機。例如，今夏川普打算到新澤西州貝德明斯特（Bedminster）的川普全國高球俱樂部（Trump National Golf Club）度假，就可能搭乘「空軍二號」。

除了「空軍一號」外，美國空軍都想盡辦法，不要讓機隊的其他成員曝光。自1960年代起，美國便在打造並裝備一支特殊機隊。而它們唯一的功用，就是萬一爆發核戰時，能隨即撤離總統，讓他無論在什麼地方，都能指揮作戰。

然而，儘管這些飛機隨時為總統待命，但美國空軍卻鮮少提起它們，甚至不願公開承認擁有其中部分飛機。

不過，專家透過專訪、解密紀錄，還有仔細研讀美國空軍手冊及其他歷史文件，仍拼湊出得以一窺這支神祕機隊的窗口。而機隊最大的機密並不在於飛機本身，卻在於載走總統後，它們會在哪兒降落。

2001年9-11恐攻事件發生時，美國空軍便啟動了機密程序，緊急出動「空軍一號」，將當時的總統小布希從他造訪的佛州學校載走，以近乎不可能的陡峭角度升空，好將遭飛彈攻擊的機率降至最低。「全世界只有兩架747能像那樣起飛，」一名當天在機上的空服員對美國議員說，「它們都叫『空軍一號』。」

(中時電子報)