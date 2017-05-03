休息日工作加班時數怎算？ 勞動部今函示
一例一休上路後各方爭議不斷，勞動部曾指出法令不足處，將以函釋說明，勞動部今（3）日釋出2函釋有關休息日出勤，若勞工實際出勤狀況符合約定出勤時數，加班時數計算仍「作1給4」，但若實際出勤時數減少，則以實際出勤時數計入加班時數上限；此外，休息日出勤是否換補休，在不損及雙方權益下，勞資雙方自行約定。
根據現行規定，休息日勞工出勤時，加班費未滿4小時以4小時計，4小時以上未滿8小時，以8小時計，但該如何計算延長工時，勞動部舉例，勞工休息日約定出勤工作2小時，實際工作2小時，依據《勞基法》第24條第3項規定，應計延長工時時數為4小時，並列入1個月延長工時46小時上限。
但倘若約定出勤8小時，實際卻因只工作5小時，則以5小時計入延長工時總數。此外，有關勞工休息日出勤換補休的方法，勞動部解釋，在不損及勞工權益及不影響雇主人力因應前提下，就補休標準、補休期限及未休完時數如何處置等事項，妥為約定。
(中時)
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