胡智為不用急 林哲瑄、李振昌大聯盟首秀也快閃

9球解決3打者 胡智為在台北時間25日首度在大聯盟登場，後援1局投9球，成功解決3名打者，無失分完成任務。 （美聯社）

台灣小將胡智為今天賽後被光芒送回3A，其實並不意外，因為他這次上大聯盟就是救急性質，回3A才能回到先發的調整節奏。而胡智為這次在大聯盟待了10天左右，與2013年李振昌的首秀差不多，2012年林哲瑄更是上大聯盟代班1天旋遭下放，都屬球團調度常態。

林哲瑄在2012年因為外野手艾斯柏瑞（現洋基）進入傷兵名單，4月14日比賽當天只有3名外野手，臨時把林哲瑄調上大聯盟，成為台灣第8人。結果當天比賽紅襪外野沒出狀況，林哲瑄僅在第9局上場代守，但沒有球飛到他的管區。

悶的是，因為僅屬預防性質，當時林哲瑄賽後就被通知隔天回3A，甚至因為紅襪記者室位置「僧多粥少」，連原本核發給台媒的3天採訪證都緊急通知取消後2天。不過到了5月，紅襪仍再次將林哲瑄調上大聯盟，也給了更多表現機會。

林哲瑄在大聯盟處女秀當天，僅於第9局代守中外野1局。（本報資料照片／陳怡誠攝）

「小李飛刀」李振昌則是在2013年明星賽前，被印地安人叫上大聯盟。其實印隊牛棚當時並不缺人，只是利用明星賽前部分先發投手不須待命的操作空間，拉上潛力好手上來觀察，昌仔因而獲得青睞。

李振昌當時上大聯盟等了2天，才在7月14日上半季最後1天上演處女秀。而印隊也夠意思，直到下半季開季需要用到第5號先發時，才把昌仔送回3A，大聯盟首秀共讓他出賽3場。

李振昌在2013年首次踏上大聯盟投手丘。（本報資料照片／李弘斌攝）

有趣的是，當時昌仔賽前客串開球典禮的接球捕手，結果印隊連戰皆捷，後來直到回到3A之前，教練團都把這項工作交給昌仔，也是段插曲。1個多月後，李振昌又在9月擴編回到大聯盟。

李振昌和胡智為都是投手，但不同於昌仔原本就是後援投手，在牛棚「見縫插針」不難上場。胡智為在3A擔任先發，上了大聯盟只能客串長中繼，除非先發出狀況，他很難獲得登板機會，也不好調整，回到3A並不意外。

胡智為這次大聯盟首秀雖僅出賽1場，但以無失分表現留給教練團好印象。接下來倘若先發輪值出狀況，叫上胡智為才是他真正的表現機會，最遲到9月大聯盟擴編，胡智為也一定能再次站上這個夢想殿堂，展現好投身手。

(中時電子報)