軍方網絡遭駭20天 韓當局渾然不知

南韓軍方2日承認，關於去年9月發生的軍事機密網絡泄露事件（應對韓半島爆發全面戰爭的《作戰計劃5027》等），南韓國防部監察團表示，北韓駭客突破韓軍電腦網絡樞紐——國防綜合數據中心（國防網，DIDC）後，將資料偷走，在大約20天後韓軍當局發現時，情報一直在外泄。也就是說，對於北韓侵犯「網絡停戰線」一事，南韓軍當局竟然有3周渾然不知。韓軍檢察廳表示，在攻擊國防網使用的IP中，有一部分被識別出是之前駭客曾使用的中國瀋陽地區的IP，而且惡意代碼也與北韓駭客使用的相似。

南韓《中央日報》3日報導，駭客集團突破南韓國防網盲點是在去年9月初。據韓軍檢察廳稱，雖然這也是因為一部分韓軍相關人士未遵守保安規定，即撰寫祕密文件時應斷網並且撰寫的祕密文件禁止保存在私人電腦中，但從預防階段開始就有很多漏洞。南韓民間企業向韓軍當局提交的殺毒信息已在2015年2月遭到北韓駭客竊取，但韓軍渾然不知。該企業在DIDC上安裝了殺毒軟件，將國防網和外部網（因特網）連接起來，黑客可通過該接點自由連接國防網。韓軍檢察廳表示，韓軍網絡司令部即使探測到了惡意代碼也未採取必要措施。

韓軍檢察廳對此問責，建議對國防綜合數據中心負責人（預備役陸軍準將）和韓軍網絡司令（陸軍少將）等26人進行懲戒。此外，韓軍檢察廳還計畫向企業進行索賠。南韓國防部表示，將防止繼續被駭客襲擊，引進以人工智能為基礎的防毒軟體以及主動攻擊網絡防護概念「網絡殺傷鏈」。

此外，南韓國防部還發布了在5年間投資2665億韓元的投資計畫。漢陽大學融合國防學系客座教授孫英東（音譯）表示，這是權宜之計，是通過增加人力和預算來強化消極的網絡防禦，完全趕不上全世界的潮流，現在全世界都在大力進行投資，積極展開網絡作戰。

(旺報)