竹縣文藝夏令營開46班 今年很國際

新竹縣文化局「2017年文藝夏令營暑期研習」活動將在本月開跑，縣長邱淳（左二）與文化長局長張宜真（左一）特別巧扮機長與座艙長，要帶領親子飛向全球。（陳育賢攝）

新竹縣文化局「2017年文藝夏令營暑期研習」活動將在本月開跑，縣長邱淳（右三）與文化長局長張宜真（右二）特別巧扮機長與座艙長，要帶領親子飛向全球。（陳育賢攝）

新竹縣文化局「2017年文藝夏令營暑期研習」活動本月開跑！（陳育賢攝）

新竹縣文化局「2017年文藝夏令營暑期研習」活動本月開跑！（陳育賢攝）

新竹縣文化局「2017年文藝夏令營暑期研習」活動本月開跑！縣長邱鏡淳3日與文化局長張宜真巧扮成航空機長與座艙長，帶領大家飛向全球，並介紹今年的文藝營規畫了5大類以及傳統藝術多元特色課程共46班，還加入國際文化交流課程，相當國際化。

縣長邱鏡淳表示，文化局今年的暑期夏令營很國際、很童趣、很藝術、很傳統，尤其是為了走向國際化，他特別與文化局長張宜真巧扮成帥氣的航班機長與美麗的座艙長，要帶著大家環遊世界，因此這次的課程不但有含生活創意的藝術課、涵養心靈的生活課，更有日、韓、泰、英4國語言的學習課，還有傳統八音免費傳習等。

張宜真則指出，在創意童趣、國際文化交流、名師開講、生活藝術、傳統藝術等5大類精彩研習課程的46個班中，有別於往年，此次更新增4個班別，包括基礎泰語、直笛、二胡初級及生活中發現藝術。

基礎泰語有泰籍講師，傳授泰語基本發音與會話；直笛課程培養學生基本音樂素養與技術；二胡初級課程聘邀名家邱大弓老師，傳承傳統樂器的美；生活中發現藝術課則是以生活中的素材，透過不同的思維角度，打造獨一無二專屬自己的藝術品。

創意童趣課程，有夏日限定奇幻魔術課；另有烏克麗麗、小提琴、英文唱遊說故事、韓語入門、小太陽親子共讀趣、親子一同學日語、多媒彩創意繪畫、兒童繪畫、輕黏土童話世界公主、快樂學寫作、奇幻魔術…等。

值得一提的是，文化局為推廣客家傳統藝術「北管八音」傳習，促進客家文化向下紮根，特別邀請經文化部文化資產局登錄為無形文化資產保存團體的「田屋北管八音團」，於暑假期間舉辦「客家北管八音傳習夏令營」，課程免費，並選在新竹縣3級古蹟問禮堂舉辦，對於文化資產之保存具重大意義。

歡迎對國樂樂器有基礎或興趣的國中小學童參加，藉由夏令營期間的訓練課程，讓客家音樂之美能向下扎根。所有課程於16日起開如接受報名，詳情可至新竹縣文化局官網http://class.hchcc.gov.tw查詢。

(中時)