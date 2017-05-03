太歲頭上動土！ 男偷香油錢全都錄

林姓男子趁著深夜無人時到土地公廟偷竊香油錢，卻不知行徑已被監視器錄下。（翻攝照片）

台中市42歲林姓男子因缺錢花用，日前到大肚區一座土地公廟，以釣魚線綁鐵片黏快乾膠著劑，往功德箱中「釣」現金，得手新臺幣5,000元，過程全被廟方監視器拍下來，警方循線逮捕他，並依竊盜罪法辦。

烏日警方指出，有毒品前科的林姓男子因缺錢花，把歪腦筋動到神明的錢上頭，行竊當天上午還特地先到廟裡拜拜，並假藉手機沒電說要充電以觀察地形，接著在深夜無人時前往「釣現金」，卻不知他的行徑已被監視器全都錄。

林男到案時供稱偷得的5000元都已花光，他還告訴員警，是因為香油箱的縫隙太大了很好偷，才會萌生偷竊意圖。警方偵訊後依竊盜罪將林男函送法辦。

(中時)