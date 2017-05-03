母親節寵愛媽媽 雲品推出凍齡餐

日月潭雲品溫泉酒店，母親節推出「涷齡餐」。（廖志晃攝）

日月潭雲品溫泉酒店，母親節主打「慈母手中線」蛋糕。（廖志晃攝）

「讓媽媽變姐姐！」慶祝母親節，日月潭雲品溫泉酒店推出養顏美容的「凍齡餐」，拍照上傳有機會中獎；媽咪愛SPA講座，讓媽媽變年輕；還有精心製作的「慈母手中線」蛋糕，限量預購！

雲品副理謝欣潔表示，5月14日母親節當天邀請媽媽美麗變身，由專業的妝髮師為媽媽改造，倒轉時光，並且安排「凍齡餐」，其中一道富含膠元蛋白的魚鱗料理，為媽媽鎖住元氣；變身成功的媽咪，還可參加網友票選，5月21日公告最佳人氣獎，可獲得雲品平日住宿券1張（價值1萬6500+10％）。

14日下午「媽咪愛SPA講座」，歡迎子女帶著媽媽參加，40名限額免費報名，專業芳療師將傳授如何簡單變美麗，並且有機會獲得資生堂禮品。

雲品主打的母親節蛋糕「慈母手中線」，亮紫色的暖色調，包覆著芝麻、南瓜、紅藜米等多款養生食材，外觀呈現毛線球造型，象徵媽媽緊緊圈繞住全家人的心。

預訂丹彤西餐廳5月12、13日的午餐或下午茶，只要出示與媽媽合照，並打卡在雲品，即可享全桌8折；寒煙翠中餐廳推出「煲」貝媽媽，帶媽媽用午餐有優惠。

(中時)