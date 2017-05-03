男偷機車代步 遇眼尖警遭逮

台中市范姓男子因丟了工作、沒有收入，2日深夜又發現機車沒油，竟鋌而走險，到大里工業區偷竊機車，所幸巡邏員警眼尖、察覺該機車被通報失竊，立即逮捕范男，並依竊盜罪法辦。

范男供稱，是因為機車沒油，想找一部代步工具，又發現該機車鑰匙沒拔，才會順手牽羊。

(中時)