請謝金燕開唱吸金 思鎧俱樂部在台負責人聲押
思鎧俱樂部（SKY BEENZ）在台負責人林瑞基誆稱俱樂部在菲律賓有經營賭場，投資一單位35萬元，每月可賺取4萬5千元紅利，400天後本金加紅利共可領60萬元，還請來「姐姐」謝金燕在菲律賓賭場開幕時登台演唱，初步估計此吸金逾1億3千萬元，新北地檢署今凌依涉犯重罪，且有串證、反覆實施之虞，向法院聲押林瑞基，其他6名幹部諭令分以15萬到50萬不等金額交保。
檢方調查，思鎧俱樂部由於資金周轉不靈，在去年底就陸續出現了無法支付紅利情形，受害人從南到北都有，昨日消息曝光後還有住在高雄的被害民眾打電話要向警方報案，目前檢警正全力清查不法吸金脈絡及下落。
(中時)
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