鹿港天后宮捐贈福興鄉公所清潔車
「媽祖的愛」駛進福興鄉的大街小巷！鹿港天后宮2日贈送一部12立方米密封壓縮式垃圾車給福興鄉公所，希望幫助福興鄉清運垃圾更加迅速有效率，造福鄉梓。
贈車儀式在天后宮廟埕前舉行，嶄新的垃圾車繫上大紅彩球，喜氣洋洋。鹿港天后宮主委張偉東與管委會委員、監事，共同將垃圾車捐贈給福興鄉，福興鄉長粘禮淞代表接受，地方民代仕紳等參與觀禮，鼓掌拍手。
粘禮淞感謝天后宮的義舉，指出這些年來，福興鄉旅遊人口越來越多，西瓜節、福鹿溪賽龍舟，都打響知名度，得到捐贈垃圾車是很實用的一項大禮物。
主委張偉東說，福興和鹿港屬同一生活圈，不管在文化、宗教等各方面皆有緊密互動與情感交流，福興鄉有增置垃圾車需求的情況下，天后宮願意造福鄉里，讓攸關民生的清運垃圾工作能夠通暢無阻。
12立方米密封壓縮式垃圾車為密封式，可自行壓縮、傾倒，壓縮過程中的汙水集中至汙水桶，有效解決垃圾運輸過程中的二次汙染問題；嶄新垃圾車投入日常運作，讓生活環境更好。
(中時)
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