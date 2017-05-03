遊客疑似天熱中暑 澎湖海巡緊急協助後送
南部地區巡防局第七海岸巡防總隊馬公商港安檢所於今（3）日上午8時24分許，於馬公南海遊客中心發生一名女性民眾疑似熱中暑昏迷情形，隨即後送就醫處置。
今日上午於南海遊客中心前方碼頭，一艘客船突發生一名女性民眾昏迷倒地，隨即本總隊馬公商港安檢所同仁見狀後，先將該民眾扶置南海遊客中心陰涼處休息並立即通報救護車協助後送就醫，初步觀察該民眾疑似熱中暑呼吸不順暢致昏迷，經安檢所人員照護後已恢復意識且無大礙，並由救護車將該名民眾送往衛生福利部澎湖醫院就診。
南部地區巡防局第七海岸巡防總隊表示：近期因澎湖地區天氣炎熱，提醒民眾應多注意自身狀況；另如有關救生救難或查緝不法等海洋事務，請撥打海巡「118」報案專線通報，海巡署24小時為您服務；為推動廉政效能，執行反貪腐、防貪、肅貪工作，若有發現貪瀆情事，請撥打海巡署廉政專線。
(中時)
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