最新民調 吳敦義支持度46％奪冠

艾普羅最新民調顯示，吳敦義的支持度以46％奪冠。

國民黨主席選舉本20日舉行，根據一份最新民調顯示，投票率預估最高59％情況下，吳敦義的支持度以46％奪冠，洪秀柱以24.3％居次，郝龍斌則以18.8％緊追在後，郝與吳的票源重疊性最高達37.6％，而郝的鐵票則是領先群中最低。這份民調也透露洪與郝爭搶第二，而洪的氣勢有超越郝的跡象。

國民黨主席選舉共有6位參選，根據艾普羅最新民意調查顯示，如果明天是投票日，扣除「考慮中」、「尚未決定」和「未表態」的比例，吳敦義有46.6％支持度領先，但支持度仍未過半；洪秀柱以24.6％排名第二，郝龍斌以19.0％居第三。

調查詢問「一定會」或「可能會」投票者（共2,176位，佔黨員的79.4%），會考慮支持哪一位擔任黨主席。結果顯示，34.1%表示會支持「吳敦義」，18.0%支持「洪秀柱」、13.9%支持「郝龍斌」，其餘3位候選人的支持度均低於5個百分點。另有14.9%表示目前尚未決定、10.9%未表態。

若扣除「考慮中」、「尚未決定」和「未表態」的比例，重新計算支持度，則吳敦義以46.6%的比例高居第一，但支持度仍未過半，洪秀柱以24.6%排名第二，郝龍斌以19.0%居第三，韓國瑜、詹啟賢、潘維剛的支持度依序為6.0%、3.4%、0.3%。

有趣的是，詢問黨主席第二選擇，結果顯示19.8％支持郝龍斌，12.1％支持吳敦義，11.4％支持洪秀柱，透露出領先但支持度尚未過半的吳敦義面臨緊追的對手，郝龍斌是選民更傾向是第二選擇，而洪秀柱則有超越郝的氣勢。

如果詢問受訪者對黨主席的看好度，在已表態有支持對象的黨員中，吳敦義的看好度是38％，13.2％看好洪秀柱，11.1％看好郝龍斌。調查也發現，郝的堅定擁護者低於洪和吳，與吳的票源重疊性高；吳想第一輪過半，如何與郝結盟或執行棄保是關鍵，但事涉敏感，需極謹慎。

選情觀察者分析，從這份民調可知吳營將強化訴求一輪拼過半、打團結牌，以及民進黨最怕的對手牌。洪跟郝將訴求各自領先，未來民調牌、棄保牌、悲情牌都會出動

本調查之調查時間為106年4月27-30日，共4天。調查採用電腦輔助電話調查系統進行，共計完成有效樣本3,259份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±1.7個百分點。

(中時)