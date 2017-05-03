NBA》將勝利送給亡妹 湯瑪斯感動綠迷

塞爾提克明星後衛艾塞亞湯瑪斯遭逢喪妹之痛，3日是琪娜23歲生日，湯瑪斯帶領球隊擊敗巫師，賽後將勝利獻給亡妹，感動全場綠迷。(美聯社資料照)

艾塞亞湯瑪斯的妹妹在季後賽開打前車禍身亡，小刺客為此在首戰痛哭流涕，前兩戰狀況欠佳，塞爾提克都落敗，但湯瑪斯及時振作起來，不但帶領綠衫軍淘汰公牛，而且在3日經過延長賽逆襲巫師，取得2比0，碰巧今日是琪娜23歲生日，湯瑪斯賽後以感性的口吻表示要將勝利獻給亡妹，這句話感動了全場綠迷。

艾塞亞湯瑪斯上周在率領塞爾提克4比2擊敗公牛之後立刻返家出席妹妹的喪禮，隨即又趕回波士頓，即便精神不佳，湯瑪斯依舊在首戰砍進33分，今日再度獨拿53分，腳出神人級的成績單。湯瑪斯賽後表示，「今天是她23歲生日，本應該是非常快樂，但如今卻是如此沉痛，我知道她在天上看著我，而我未來的一切表現都是為了她，希望她能看到我將這場勝利獻給她。」

湯瑪斯語帶哽咽的說，「妹妹走後全家人都非常難過，但她肯定不希望我們如此低沉，現在她真正離開我們，到另外一個世界，而我也將全心全意地在籃球場上為她打好每場比賽。」

(中時電子報)