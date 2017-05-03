疑情緒低落 27歲女從28樓跳樓輕生

盧女疑因心情低落，今早由住家頂樓跳下尋短。（陳鴻偉翻攝）

27歲盧姓女子疑患精神疾病，長期心情低落，今天上午9時遭住戶發現，陳屍在和平西路某大樓3樓陽台間，包括頭部、身體都有多處嚴重骨折，盧是從28樓樓頂墜下，傷重當場不治。

警方初步調查，盧女為該大樓住戶，家屬向警方表示，死者因長年心情低落，有前往醫院就診並服藥，監視器發現，今早盧向家人表示要外出運動，卻搭電梯前往28樓樓頂，目前初步排除他殺，死因正由警方進一步釐清中。

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(中時)