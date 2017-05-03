受賄又行賄 新疆和田前市長獲刑12年
利用職務之便收賄，還訂出公定價碼一件50萬元（人民幣，下同）。大陸新疆維吾爾自治區和田市前市長阿迪力因犯受賄罪，被烏魯木齊市中級人民法院判處有期徒刑11年，因行賄罪被判處有期徒刑2年6個月。數罪並罰，判處其有期徒刑12年，並處罰金320萬元人民幣。
阿迪力在2007年至2013年間，先後21次接受他人行賄共計644萬餘元。他利用職務之便，為多家企業及個人在結算工程款、土地開發、房地產建設等方面謀取利益。阿迪力受賄數額最多的，是來自幾家供熱公司。
2008年11月至2010年年初，和田市有3家供熱公司面臨鍋爐及附屬設備被收購，同時，3家公司還因拖欠燃氣費惹上了官司。為順利拿到收購補償款，同時躲避支付拖欠費用，3家公司負責人2次向阿迪力行賄共計150萬元。
此後，阿迪力還收取過行賄人送的現金、金條、玉石等財物，他以其弟弟的名義在和田市和烏魯木齊市購買了幾套房，還將大量現金投入和田市某融資公司，坐等分紅。
幾年前，和田地區不少鄉村土地面臨徵購，稍有些「本事」的人，都在想辦法同政府進行土地置換，以實現土地利益最大化。
很多人擠破了頭想跟主管和田市土地徵收工作的阿迪力套交情，某位縣級幹部也是其中的一員。他和幾名生意人合夥買了一塊地，並邀阿迪力入夥，隨後又借着阿迪力的「人脈」，將此地與某企業的一塊「好地」置換。後來，換來的地成功被開發商徵收，幾人因此獲利。這期間，阿迪力一直以其弟弟的名義買地、換地，實則受益人是他自己。
事後，阿迪力讓這些得到好處的人向某企業「意思」一下表示感謝。阿迪力表示，50萬元不多不少，基本合適。
阿迪力因犯受賄罪被烏魯木齊市中級人民法院判處有期徒刑11年，因行賄罪被判處有期徒刑2年6個月。數罪並罰，判處其有期徒刑12年，並處罰金320萬元。
(旺報)
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