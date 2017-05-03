中寮農地排水溝毀損嚴重 林縣長允儘速改善

南投縣長林明溱關心中寮農路、野溪護岸農地排水溝受損嚴重，會勘後當即指示農業處儘速設計、發包改善。（楊樹煌攝）

中寮鄉永福村11鄰農地排水溝砌石護岸崩塌嚴重，影響水流，造成龍眼林段野溪持續沖刷護岸、侵蝕農地，涵管、排水溝毀損等情形，亟需改善，南投縣長林明溱3日指示農業處儘速設計、發包改善，以免災情擴大，造成更大損害。

林縣長表示，中寮鄉位於山區，農地排水系統及野溪整治完善與否，影響深遠，永福村11鄰排水溝和龍眼林段野溪年久失修，造成山水漫流及山洪刷深護岸情形相當嚴重，有安全之虞，亟需整治，以維護農地及農民安全。

林縣長是由縣議員廖宜賢陪同，前往會勘永福村11鄰農地排水溝改善工程，發現該水溝為砌石護岸，因年久失修，護岸嚴重坍塌、影響水流，每逢下雨，山水漫流淹沒周遭農地，造成農作物損害，認為確有改善必要，並要求農業處儘速發包改善。

此外，中寮爽文村龍眼林段因野溪多年未整治，致使上游排水涵管損壞，中段護岸持續沖刷坍塌及下游排水溝坍塌等多處損害，有安全疑慮，多年來屢經農民反映都未能解決，縣議員簡賜勝了解後，向縣長轉達民情，林縣長實地會勘後，也認為確有整治之必要，要求農業處儘速設計發包改善，避免損害持續擴大。

(中時)