20億元打造機器人基地 科技部搶前瞻大餅
科技部搶食前瞻大餅！今日由部長陳良基領軍召開記者會，宣布爭取20億元經費，在中科、南科建置機器人製造基地，結合AI發展台灣智慧機器人產業，預期能培育出50家新創公司。陳良基表示，人類和機器人合作可創造更多機會，不必擔心被機器人取代。
科技部指出，人工智慧將成趨勢浪潮，因此積極爭取，把建構AI人工智慧平台納入行政院「前瞻基礎建設計畫-數位建設」，盼今年起算4年內，投注20億元推動打造「智慧機器人創新自造基地」，服務對象鎖定智慧型機器人相關製造者、新創團隊、園區廠商及工程師、高中職、大學院校研究中心等，透過中科、南科智慧機械的產業優勢，再結合園區廠商及周邊科研機構，打造國際級的智慧型機器人基地。
科技部指出，計畫執行完成後，預期成立50家新創公司，培育4000人自行製造出30組以上的關鍵技術或產品，帶動創造自造風潮，催生台灣智慧機器人產業發展。
陳良基表示，過去國內接觸機器人的環境不完備，未來智慧機器人基地完成後，人員心中的想法可以透過軟體規畫出來，並透過基地設備打造出機器人，製造人員只要帶著頭腦進來，就可以實現他們的夢想，因此目前規劃把能量推到中南部，中科、南科都已組織好相關的零件聯盟，假如爭取不到前瞻計畫的補助，科技部會自己籌備，只是規模較小。
陳良基指出，過去曾有調查資料統計，2030年智慧機器人將取代人類65%的工作，大家擔心未來工作會被機器人取代，但其實人類可以和機器人相互合作，進而創造出更多機會，因此這並不代表人類的工作機會就會減少，因此不需恐懼。
(中時)
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