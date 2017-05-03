一例一休開後門 入闈人員納責任制

儘管勞動部曾強調，縮減責任制工作者是一直以來不變的方向，但勞動部今（3）日仍正式公告，將依《教育法》規定辦理考試的入闈人員列入《勞基法》第84條之1工作者，是3年來首度有工作者新增至責任制，預計影響1、2百人。

勞動部4月10日預告，將考試的入闈試務人員，及檢察署警備車、勘驗車及偵防車駕駛納入《勞基法》第84條之1（俗稱責任制條款）適用，讓不少立委、勞團批評，勞動部此舉無疑是開倒車，一例一休形同虛設。

不過，勞動部依舊於今日正式公告，依《教育法》辦理考試的入闈人員列入《勞基法》第84條之1，讓責任制適用工作者增加到68項，納入後，勞工不受每天正常工時8小時、工時上限12小時、加班每月46小時等規範，而由勞資雙方自行約定。

(中時)